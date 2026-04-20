Milan missione 7 punti | Allegri blinda la panchina e chiede 4 big di esperienza internazionale

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona, l'allenatore del Milan ha commentato la partita e il momento della squadra. Ha confermato la fiducia nella sua posizione, rifiutando cambiamenti alla guida tecnica, e ha espresso la necessità di rafforzare la rosa con quattro giocatori di esperienza internazionale. La squadra si prepara così a disputare le prossime sfide con l’obiettivo di ottenere almeno sette punti nelle prossime partite.

I 'rumors' sul suo possibile approdo alla conduzione tecnica della Nazionale Italiana di calcio si sono succeduti, in questi giorni e Allegri, dopo aver cercato di sviare come meglio non poteva l'argomento nelle recenti conferenze stampa a Milanello, ieri, nel post-partita di Verona-Milan, è stato piuttosto chiaro in proposito. "Una chiamata da parte della Federcalcio? No, non c’è stata nessuna telefonata e i miei pensieri sono solo sul Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme". Parole pesanti, che testimoniano come nella mente di Allegri ci sia soltanto il Milan e come poter rinforzare l'organico in vista della prossima stagione, quella del presumibile ritorno in Champions.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, missione 7 punti: Allegri blinda la panchina e chiede 4 big di esperienza internazionale Notizie correlate Leggi anche: Milan, l’anti-Inter tra record e prudenza: Allegri blinda il secondo posto e aspetta i big Leggi anche: Italia, serve un big in panchina: il senso in azzurro di Allegri, Conte o Mancini Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lotta Champions: quanti punti mancano a Milan, Napoli e Juventus per arrivare al traguardo; Verona-Milan 0-1, pagelle e tabellino: ai rossoneri basta un goal di Rabiot, vittoria col minimo sforzo al Bentegodi; Milan, adesso occhio anche alla Juventus: Spalletti missione rimonta, poi il big match; Il dato aritmetico: quanti punti mancano al Milan per la Champions. Repubblica: Milan, missione compiuta. Allegri guarda al futuro: 'Proseguiremo insieme'Repubblica in edicola questa mattina titola così: Milan, missione compiuta. Allegri guarda al futuro: 'Proseguiremo insieme'. Con parecchia fatica, il Diavolo, dopo due ... milannews.it Verona-Milan 0-1, pagelle e tabellino: ai rossoneri basta un goal di Rabiot, vittoria col minimo sforzo al BentegodiIl Milan espugna il campo del Verona ed ottiene tre punti pesantissimi in ottica Champions League: al Bentegodi basta un goal di Rabiot. msn.com MILAN, ALTRA VITTORIA DI CORTO MUSO Considerando i Top-5 campionati europei, solamente il Napoli (14) ha vinto più gare con un gol di scarto in questa annata rispetto al Milan (13). In particolare, i rossoneri sono quelli che hanno vinto il maggior nu - facebook.com facebook Maignan su 3 punti fondamentali per il suo Milan #Maignan #VeronaMilan #DAZN x.com