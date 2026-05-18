Omicidio Ravasio la confessione dell’amante non corrisposto di Adilma Pereira Massimo Ferretti | Ero soggiogato da lei

Oggi si svolgono le udienze nel processo legato all’omicidio di Ravasio, con attenzione alle dichiarazioni dell’amante di Adilma Pereira Massimo Ferretti. L’uomo ha confessato di essere stato soggiogato dalla donna, rivelando dettagli sulla sua condizione emotiva e sul suo coinvolgimento. La giornata è dedicata alle difese e alle testimonianze, mentre si attendono eventuali sviluppi sul caso. La vicenda ha suscitato particolare interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente in aula.

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Busto Arsizio (Varese), 18 maggio 2026 – Giornata dedicata alle difese oggi nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio avvenuto il 9 agosto 2024 su una strada provinciale nel territorio di Parabiago, il caso che da mesi scuote il territorio e che ruota attorno alla figura di Adilma Pereira Carneiro, considerata dagli inquirenti il centro del presunto piano criminale. Davanti alla Corte sono intervenuti gli avvocati di Massimo Ferretti e Fabio Lavezzo, due degli imputati coinvolti nella vicenda, con strategie difensive molto diverse ma accomunate dal tentativo di ridimensionare il proprio ruolo nel delitto. "Il mio, un ruolo marginale" .... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Ravasio, la confessione dell’amante (non corrisposto) di Adilma Pereira Massimo Ferretti: “Ero soggiogato da lei” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omicidio Ravasio: il pm chiede l’ergastolo per Adilma Pereira e quattro suoi compliciBusto Arsizio (Varese), 4 maggio 2026 – Cinque richieste di ergastolo e pene pesantissime per gli altri imputati. Delitto Ravasio: il pm chiede l’ergastolo per Adilma Pereira e quattro suoi compliciBusto Arsizio (Varese), 4 maggio 2026 – Cinque richieste di ergastolo e pene pesantissime per gli altri imputati. Omicidio Ravasio, la confessione dell’amante (non corrisposto) di Adilma Pereira Massimo Ferretti: Ero soggiogato da leiL’uomo è accusato di aver fatto da palo il giorno in cui Fabio Ravasio è stato ucciso, il 9 agosto 2024: un assassinio pianificato a tavolino e dissimulato come un banale incidente attraverso una rete ... ilgiorno.it Omicidio Ravasio, le difese degli imputati chiedono sconti di pena e semi infermità mentaleIn aula, davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio, i legali del meccanico Fabio Oliva, che aveva sistemato l'auto usata per l'investimento. Ma anche di Benedito e di Marcello Trifone, rispettivame ... ilgiorno.it