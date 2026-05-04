Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Adilma Pereira e quattro persone considerate coinvolte nel delitto di Ravasio. Durante l’udienza a Busto Arsizio, sono state avanzate anche richieste di pene molto severe per gli altri imputati, che devono rispondere di accuse legate all’omicidio. La discussione si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, con la sentenza attesa nelle prossime settimane.

Busto Arsizio (Varese), 4 maggio 2026 – Cinque richieste di ergastolo e pene pesantissime per gli altri imputati. Si chiude con una durissima requisitoria del pubblico ministero Ciro Caramore il processo “Mantide” per l’omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne travolto e ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago mentre rientrava a casa in bicicletta. Per l’accusa non si è trattato di un incidente, ma di un omicidio premeditato nei minimi dettagli, orchestrato da un gruppo organizzato “come un commando militare”. Al vertice, secondo la procura, Adilma Pereira Carneiro, la 50enne brasiliana, la “Mantide”, per la quale è stato chiesto l’ergastolo. "Un abisso di immoralità”, ha detto il pm, indicando in lei la mente e la mandante del delitto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto Ravasio: il pm chiede l’ergastolo per Adilma Pereira e quattro suoi complici

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