Notte di fuoco nell' hinterland leccese | due auto distrutte dagli incendi
Nella notte, due auto sono state distrutte da incendi in due diversi comuni dell'hinterland leccese. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause degli incendi. Nessuna persona è risultata coinvolta negli episodi e al momento non sono state emesse accuse. Le vetture sono andate completamente distrutte, e le autorità stanno esaminando le circostanze di quanto accaduto.
LECCE - Notte di fuoco in provincia, dove i vigili del fuoco e i carabinieri sono dovuti intervenire in due distinti comuni per l’incendio di altrettante autovetture. Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 23.30 a Trepuzzi, in via Bonavoglia al civico 1, dove i militari del luogo e i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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