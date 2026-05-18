Notte di fuoco nell' hinterland leccese | due auto distrutte dagli incendi

Nella notte, due auto sono state distrutte da incendi in due diversi comuni dell'hinterland leccese. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause degli incendi. Nessuna persona è risultata coinvolta negli episodi e al momento non sono state emesse accuse. Le vetture sono andate completamente distrutte, e le autorità stanno esaminando le circostanze di quanto accaduto.

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