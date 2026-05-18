Nella chiesa di Sant' Andrea l' ultimo saluto al medico geriatra Fabio Tolloso

Lunedì 18 maggio nel pomeriggio si terrà l’ultimo saluto al medico geriatra Fabio Tolloso, che lavorava presso l’ospedale “Santo Spirito” di Pescara. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di Sant’Andrea. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici. Tolloso aveva dedicato molti anni alla professione medica, concentrandosi sulla cura degli anziani. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dall’ospedale, senza ulteriori dettagli riguardo alle cause.

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L'ultimo saluto a Fabio Tolloso, medico geriatria dell'ospedale “Santo Spirito” di Pescara verrà dato nel pomeriggio di lunedì 18 maggio.I funerali saranno celebrati alle ore 15:30 nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo.La camera ardente è stata allestita nell'obitorio della clinica Pierangeli che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CASAPULLA – Chiesa di SantElpidio gremita per lultimo saluto a don Andrea Monaco Sullo stesso argomento Morto a 50 anni il medico geriatra Fabio TollosoLutto nella Asl di Pescara per la prematura scomparsa di Fabio Tolloso, medico che lavorava nel reparto di Geriatria dell'ospedale “Santo Spirito” di... Pescara, lutto allo Santo Spirito: scompare il medico Fabio Tolloso? Domande chiave Come cambierà l'assistenza geriatrica a Pescara dopo questa perdita? Quali sono le conseguenze immediate sulla gestione del reparto... Savona, due concerti per celebrare i giovani talenti nella chiesa di Sant’Andrea x.com Api braccate e uccise dalle vespe orientalis, il salvataggio a due passi dal QuirinaleErano esauste, impaurite, braccate. Migliaia di api che avevano trovato la loro casa in una nicchia dentro la celebre chiesa di Sant’Andrea al Quirinale a Roma, rischiavano di morire per colpa degli ... romatoday.it Roma, 20 mila api nella cavità della chiesa Sant'Andrea al Quirinale: erano lì da due anni, fuggivano dalla minaccia della vespa OrientalisSono una minaccia non solo per l’essere umano, ma anche per le api romane. Le Vespe Orientalis stanno invadendo Roma come dimostrano le numerose segnalazioni che fioccano da ogni angolo della città da ... ilmessaggero.it