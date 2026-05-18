A Napoli, si attende con interesse l’attesa firma di un calciatore che ha deciso di rifiutare tutte le proposte di altri club per rimanere in squadra. Secondo una fonte vicina alla società, il rinnovo del contratto sarà ufficializzato entro pochi giorni. La trattativa, che dura da settimane, sembra ormai prossima alla conclusione e rappresenta un passo importante per il club in vista della prossima stagione. La decisione del giocatore ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Spinazzola rifiuta tutte le offerte per restare al Napoli: secondo Valter De Maggio, la fumata bianca sul rinnovo contrattuale arriverà entro pochi giorni. L’esterno ha messo da parte le proposte di altre squadre. Spinazzola e il Napoli: l’accordo è a un passo. Leonardo Spinazzola ha scelto di bloccare ogni valutazione alternativa. Come rivela Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli, “Leonardo Spinazzola sta ricevendo tantissime proposte da altre squadre, le ha messe tutte da parte per il momento perché la sua priorità è quella di restare al Napoli”. L’ex terzino di Juventus e Roma vuole solo gli azzurri e aspetta il club partenopeo per la firma. Giovanni Manna e l’agente Davide Lippi stanno limando gli ultimi dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, fumata bianca in arrivo: la firma tanto attesa è sempre più vicina

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