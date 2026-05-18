Musetti salta il Roland Garros conseguenze pesantissime | è fuori

Lorenzo Musetti ha annunciato di aver subito una lesione al retto femorale che lo impedirà di partecipare al prossimo torneo di Parigi e all’ATP 500 di Amburgo. L’atleta aveva già affrontato in passato infortuni che avevano rallentato la sua stagione, e questa nuova problematica lo costringerà a fermarsi per un periodo indefinito. La sua assenza rappresenta una perdita significativa nel circuito, considerando il suo ruolo tra i giocatori più promettenti della sua generazione.

Lorenzo Musetti si è fermato di nuovo, questa volta a causa di una lesione al retto femorale che lo costringerà a saltare il Roland Garros e l’ATP 500 di Amburgo. Dopo la sconfitta agli Internazionali d’Italia, dove non ha potuto difendere la semifinale del 2025, il 24enne di Carrara affronta un nuovo colpo: la classifica ATP subirà un crollo pesante e il suo ritorno tra i protagonisti appare rimandato. Secondo quanto riportato da tennisworlditalia.com, Musetti perderà circa 800 punti derivanti dalla semifinale difesa l’anno scorso a Parigi, scivolando a quota 2315 punti. Le conseguenze potrebbero spingerlo fuori dalla top 20, almeno temporaneamente, lasciando spazio ai connazionali Flavio Cobolli e Luciano Darderi, pronti a scalare posizioni. 🔗 Leggi su Sportface.it

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