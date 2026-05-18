Mostre a Capri il ricordo dell’odissea di 139 prigionieri italiani delle SS

A Capri è stata allestita una mostra dedicata alla vicenda di 139 prigionieri italiani catturati dalle SS durante la seconda guerra mondiale. La mostra ripercorre l’odissea di questi uomini, offrendo un’occasione per conoscere un aspetto meno noto delle crudeltà del nazismo e della follia del suo leader. Il percorso espositivo si concentra sui dettagli della prigionia e sulle sofferenze vissute, mantenendo vivo il ricordo di quegli eventi tra i visitatori.

Di tutto l’orrore del nazismo, e della follia del suo Führer, questa è forse una delle storie di vita, e di prigionia, ancora poco conosciute. L’isola di Capri, che nel 1945 fu testimone della liberazione di 139 prig ionieri delle SS provenienti dal campo di concentramento di Dachau, ne racconta la storia, e l’odissea, in una mostra doc umentale, e sposta in questi giorni alla Certosa di San Giacomo, che illustra, in tre lingue, attraverso pannelli e video dell’epoca, tutta la vicenda storica. La collettiva, patrocinata dal Comune di Capri è stata finanziata dal Comune di Capri insieme alla regione Trentino Alto Adige, in collaborazione con lo storico Hotel Lago Di Braies e con la sezione eventi della Casa d’aste Bozner Kunstauktionen. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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