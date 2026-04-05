17 anni fa l' ultimo giorno di vita normale prima del terremoto dell' Aquila | gli auguri di Marsilio e il ricordo delle vittime alla vigilia dell' anniversario

Il 5 aprile 2009, una domenica, è stato l'ultimo giorno di vita senza grandi sconvolgimenti prima del terremoto che colpì L'Aquila e la regione, provocando la perdita di 309 vite e ingenti danni alla città. A distanza di 17 anni, le autorità regionali hanno rivolto gli auguri in occasione dell’anniversario, e si ricordano le vittime di quella tragedia che ha segnato profondamente il territorio.

Il presidente della Regione augura buona Pasqua con una foto del Gran Sasso e il pensiero a quanto accaduto il 6 aprile 2009; le conseguenze del sisma uccisero anche diversi giovani della provincia di Chieti Era domenica anche il 5 aprile 2009, l'ultimo giorno di vita “normale” prima che il terremoto travolgesse L'Aquila e l'intero Abruzzo, causando 309 morti, la distruzione del capoluogo di regione, danni e dolore. Così, alla vigilia del 17esimo anniversario del sisma, che cade nel giorno di Pasqua, il presidente della Regione Marco Marsilio ha voluto ricordare quanto accaduto, pubblicando uno scatto della montagna. “Davanti... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: UNA RIFLESSIONE SUL 6 APRILE, 17 ANNI DOPO IL TERREMOTO DELL’AQUILA Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata“La tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata rappresenta una pagina dolorosa della nostra storia, nazionale ed europea, che ha segnato in... Temi più discussi: L’Aquila, 17 anni dopo il sisma: memoria, responsabilità e rinascita; L'Aquila, 17 anni dopo il terremoto ancora 3.500 studenti nei moduli scolastici provvisori. La denuncia dei comitati; L'Aquila 17 anni dopo il sisma; L’Aquila oggi e domani ricorda le vittime a 17 anni dal terremoto. Terremoto dell'Aquila, 17 anni fa il sisma che sconvolse l'Italia: 309 morti, oltre 1.500 feriti e circa 70mila sfollati. Il ricordoAlle ore 3:32 del 6 aprile 2009, una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 con epicentro a pochi chilometri da L’Aquila sconvolse l’Abruzzo, causando 309 vittime, oltre 1.500 feriti ... corriereadriatico.it UNA RIFLESSIONE SUL 6 APRILE, 17 ANNI DOPO IL TERREMOTO DELL’AQUILAL’AQUILA – Scrivo questa nota in una mattinata di sole, con il cielo terso e d’un azzurro intenso tutto aquilano. All’orizzonte alto l’azzurro combacia con il bianco splendente della cospicua coltre d ... politicamentecorretto.com Buona Pasqua da tutta la famiglia Aquila Basket facebook È stato arrestato dalla Polizia a L’Aquila un uomo, dichiaratamente anarchico, per addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, e apologia di reato aggravata dalle finalità di terrorismo. Attraverso l’uso di strumenti informatici e telem x.com