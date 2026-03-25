Limbiate funerali del parroco don Massimo l’arcivescovo Delpini | Era un uomo di Dio

A Limbiate, la comunità si è riunita nel giorno dei funerali di don Massimo Donghi, il parroco deceduto a 55 anni. L’arcivescovo ha partecipato alle cerimonie, definendo il sacerdote come un uomo di Dio. La funzione si è svolta nella chiesa di San Giorgio, con le persone raccolte in un silenzio rispettoso e un abbraccio collettivo.

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Il dolore che unisce un’intera comunità: Limbiate in lutto per il parroco, definiti i funeraliAddio a don Massimo Donghi, parroco di Limbiate: aveva 55 anni. I funerali il 25 marzo nella chiesa di San Giorgio, cordoglio della comunità. monza-news.it

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