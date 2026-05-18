A Monza si svolge il processo nei confronti dell’ex imputato per l’omicidio della badante, con i suoi figli chiamati a testimoniare in aula. La presenza dei figli ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità di traumi psicologici legati alla testimonianza. La Corte ha inoltre deciso di non applicare la giustizia riparativa nel procedimento, motivando la scelta con specifici criteri stabiliti dalla legge. La vicenda si svolge nel rispetto delle procedure giudiziarie previste per questo tipo di casi.

? Punti chiave Come faranno i figli a testimoniare senza subire traumi psicologici?. Perché la Corte ha negato la giustizia riparativa all'imputato?. Come ha fatto l'uomo a rintracciare la vittima dal Perù?. Chi sono i testimoni chiave che parleranno venerdì prossimo?.? In Breve Figli di 17 e 13 anni hanno dato l'allarme per la scomparsa della madre.. Il figlio diciassettenne testimonierà solo al raggiungimento della maggiore età.. La Corte di Assise di Monza ha respinto la giustizia riparativa per l'imputato.. L'aggressore ha inseguito la vittima dal Perù fino alla provincia di Monza.. Venerdì prossimo la Corte di Assise di Monza darà inizio alle udienze cruciali nel processo contro Alexander Vilcherres Quilla, accusato di aver perseguitato e ucciso la sua ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadanache nella provincia di Monza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, processo all’ex per l’omicidio della badante: i figli in aula

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