Mondo dello sport in lutto è morto a 40 anni | che tragedia

Il mondo dello sport piange la scomparsa di un atleta di 40 anni, noto per aver giocato come pilone in squadre francesi. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, lasciando sgomenta la comunità sportiva. La sua carriera si era sviluppata tra Brive e Oyonnax, dove aveva conquistato diversi tifosi e colleghi. La morte è stata annunciata senza dettagli sulle cause, lasciando spazio a un immediato cordoglio tra amici, familiari e appassionati.

La notizia arriva come un colpo secco: Kevin Buys, pilone sudafricano che ha lasciato il segno a Brive e Oyonnax, non c’è più. Aveva appena 40 anni. Chi ha seguito il rugby francese lo ricorderà per la sua solidità in mischia e per quella carriera che, pur senza clamori mediatici, ha saputo imprimere qualità e costanza. Dopo quel primo capitolo, Kevin era rientrato in Sudafrica per confrontarsi con il Super Rugby e la Currie Cup, vestendo le maglie dei Lions e dei Kings tra il 2009 e il 2013. Il ritorno a Brive segnò la fase più lunga e continuativa della sua carriera europea: quattro stagioni, 76 partite, un contributo concreto senza mai cercare riflettori, un tipo di presenza che si percepisce in campo, ma che non sempre viene celebrata. 🔗 Leggi su Sportface.it

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