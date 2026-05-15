Recentemente la riforma elettorale proposta dalla destra ha eliminato i collegi uninominali, che collegano direttamente gli elettori agli eletti. Tuttavia, finora non sono stati forniti dettagli su eventuali motivi di insuccesso di questa modifica. In televisione, il dibattito su questo tema viene spesso evitato o affrontato con timore, perché si teme che il linguaggio tecnico possa risultare poco interessante e portare gli spettatori a cambiare canale. La discussione rimane quindi poco approfondita e poco chiara.

Quando se ne deve parlare in tv subito scatta il panico all’interno delle redazioni perché è un dibattito che annoia e in cui – è il timore – i tecnicismi spingono i telespettatori a cambiare canale. E’ la legge elettorale l’incubo dell’autore televisivo a caccia di share. Eppure si tratta delle regole del gioco. Com’è noto il centrodestra – a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni – propone, come ormai orribile abitudine della politica italiana, di modificarla nell’ ultimo anno di legislatura. A questa prima critica i proponenti e i sostenitori di centrodestra, rispondono che è già stato così in passato. Una giustificazione certamente poco esaltante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nella riforma elettorale della destra cancellati i collegi (che legano elettore ed eletto). Ma nessuno ha spiegato in cosa hanno fallito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: L.elettorale: Prestipino, 'destra la cambia perchè sa di perdere in collegi uninominali'

Bucciantini individua una sliding door nella stagione della Juve: «Lì Spalletti credeva che fosse fatta ma poi ha dovuto ricostruire». A cosa ha fatto riferimento!Kolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione.

Reintrodurre le preferenze nella riforma della legge elettorale sarebbe uno strumento per dare maggiore voce ai territori e avvicinare la politica alle persone. x.com

Nuova legge elettorale: cosa prevede lo Stabilicum tra premio di maggioranza, ballottaggio e liste bloccateNel dibattito politico di queste settimane prende forma una possibile riforma della legge elettorale ribattezzata informalmente Stabilicum. Un nome che richiama l’obiettivo dichiarato: rendere più s ... affaritaliani.it

La riforma elettorale rallenta: Meloni prende tempo, Forza Italia frenaLa riforma della legge elettorale rallenta. Dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, emerge un nuovo cronoprogramma: il voto ... cataniaoggi.it