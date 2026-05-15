Nella riforma elettorale della destra cancellati i collegi che legano elettore ed eletto Ma nessuno ha spiegato in cosa hanno fallito

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente la riforma elettorale proposta dalla destra ha eliminato i collegi uninominali, che collegano direttamente gli elettori agli eletti. Tuttavia, finora non sono stati forniti dettagli su eventuali motivi di insuccesso di questa modifica. In televisione, il dibattito su questo tema viene spesso evitato o affrontato con timore, perché si teme che il linguaggio tecnico possa risultare poco interessante e portare gli spettatori a cambiare canale. La discussione rimane quindi poco approfondita e poco chiara.

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Quando se ne deve parlare in tv subito scatta il panico all’interno delle redazioni perché è un dibattito che annoia e in cui – è il timore – i tecnicismi spingono i telespettatori a cambiare canale. E’ la legge elettorale l’incubo dell’autore televisivo a caccia di share. Eppure si tratta delle regole del gioco. Com’è noto il centrodestra – a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni – propone, come ormai orribile abitudine della politica italiana, di modificarla nell’ ultimo anno di legislatura. A questa prima critica i proponenti e i sostenitori di centrodestra, rispondono che è già stato così in passato. Una giustificazione certamente poco esaltante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nella riforma elettorale della destra cancellati i collegi che legano elettore ed eletto ma nessuno ha spiegato in cosa hanno fallito
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