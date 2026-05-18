Milano | boom nei consultori +200% di richieste per i giovani

A Milano si registra un aumento del 200% nelle richieste di consultori da parte dei giovani negli ultimi due anni. Le richieste di supporto psicologico tra i giovani sono triplicate in questo periodo, portando a un incremento delle visite e delle consulenze. Gli studenti affrontano il disagio tra i coetanei e cercano aiuto per questioni legate alla salute mentale. Questa crescita ha portato a un rinnovato focus sui servizi di supporto dedicati ai giovani nella città.

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