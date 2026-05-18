Milano | boom nei consultori +200% di richieste per i giovani
A Milano si registra un aumento del 200% nelle richieste di consultori da parte dei giovani negli ultimi due anni. Le richieste di supporto psicologico tra i giovani sono triplicate in questo periodo, portando a un incremento delle visite e delle consulenze. Gli studenti affrontano il disagio tra i coetanei e cercano aiuto per questioni legate alla salute mentale. Questa crescita ha portato a un rinnovato focus sui servizi di supporto dedicati ai giovani nella città.
? Punti chiave Perché le richieste psicologiche dei giovani sono triplicate in due anni?. Come riescono gli studenti a gestire il disagio tra i coetanei?. Cosa spinge i ragazzi a cercare aiuto fisico dopo l'isolamento digitale?. Come si combatte la solitudine delle neomamme nelle periferie milanesi?.? In Breve Richieste psico-sociali 14-22 anni passate da 1.200 nel 2023 a 4.000 nel 2025.. Partecipazione studenti ai gruppi scolastici cresciuta del 54% tra il 2023 e il 2025.. Prestazioni ostetriche post-natali salite da 118 a 523 visite nel periodo 2023-2025.. Gestione territoriale affidata a sette consultori dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco nei sei municipi milanesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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