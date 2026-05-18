Miami Laura Pausini apre il tour | duetto con Camila Cabello

Laura Pausini ha dato il via al suo tour a Miami, esibendosi in un concerto che ha visto anche un duetto con Camila Cabello. Durante la serata, qualcuno ha sorpreso l’artista sul palco in occasione del suo compleanno. Tra il pubblico si trovava Achille Lauro, che ha assistito alla performance, mentre la cantante italiana ha ricevuto alcuni regali e messaggi speciali durante la serata. La tournée proseguirà in diverse città, con eventi organizzati in vari paesi.

? Punti chiave Chi ha sorpreso Laura Pausini sul palco durante il suo compleanno?. Perché Achille Lauro si trovava tra il pubblico a Miami?. Come ha reagito Camila Cabello al duetto con la cantante italiana?. Quali sono le prossime tappe del tour dopo il successo americano?.? In Breve Achille Lauro presente al Kaseya Center per festeggiare il compleanno dell'artista italiana.. Duetto con Camila Cabello sul brano Viveme durante la serata di Miami.. Tournée prevede tappe a Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago e Toronto.. Prossimo ritorno in Europa previsto per l'autunno con tour fino al 2027.. Sabato 16 maggio 2026, il Kaseya Center di Miami ha ospitato la tappa inaugurale della tournée statunitense di Laura Pausini con un evento che ha Camila Cabello e Achille Lauro protagonisti sul palco e tra il pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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