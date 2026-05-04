Perturbarzioni a Nord e clima mite al Sud | le previsioni meteo

Le previsioni meteorologiche indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel Centro-Nord, dove si prevedono perturbazioni atlantiche che apporteranno pioggia e vento. Al contrario, le regioni del Sud si manterranno in gran parte al riparo da fenomeni estremi, grazie alla presenza dello Scirocco che favorisce un clima più mite e stabile. La situazione si configura come un contrasto tra le perturbazioni in arrivo al Nord e le condizioni più tranquille al Sud.

All'orizzonte, il ritorno delle perturbazioni atlantiche. Centro-Nord più coinvolto dal maltempo, il Sud invece ai margini sotto lo Scirocco. La nuova settimana segna la fine di una fase bloccata che ha dominato gran parte dell’Europa. Secondo i meteorologi di 3Bmeteo “L’alta pressione si.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Bel tempo e clima mite con l’anticiclone, in arrivo qualche pioggia: le previsioni meteo del weekendTra il 28 febbraio e il 1° marzo l’anticiclone manterrà condizioni stabili e clima mite su gran parte d’Italia, con punte fino a 20 gradi soprattutto... Meteo Pasqua e Pasquetta, arriva il ribaltone: le previsioni da Nord a SudL’Italia si prepara a vivere un cambio di scena quasi teatrale: dalle piogge insistenti e dalle temperature rigide a un’improvvisa apertura luminosa,... Contenuti e approfondimenti Perturbarzioni a Nord e clima mite al Sud: le previsioni meteoA Sud le temperature potranno mantenersi più elevate, con valori anche oltre i 25-26°C. Nella seconda parte della settimana il flusso di Scirocco potrebbe ulteriormente intensificarsi, con clima ancor ... salernotoday.it Ribaltone d’inizio maggio: piogge e temperature in calo al Nord, caldo quasi estivo al SudDopo il weekend di sole arriva una perturbazione atlantica: temporali e temperature in forte calo al Centro-Nord, mentre il Sud resta più stabile e caldo con punte fino a 30 gradi ... rainews.it