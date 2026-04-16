In attesa di scoprire chi interpreterà il prossimo agente segreto, i discorsi si concentrano sulle modalità di scelta e sui criteri adottati. Nel frattempo, si discute anche delle implicazioni legate alla fedeltà rispetto alle origini letterarie, in particolare alle opere di Ian Fleming, autore del personaggio. La questione si intreccia con le aspettative dei fan e con la volontà di rispettare l'eredità del creatore del personaggio.

Per l'ambito ruolo di prossimo James Bond continua uno spietato toto-nomi che preoccupa, e non poco, i fan; ancora terrorizzati da un possibile colpo di coda del politicamente corretto che ha avvelenato le produzioni cinematografiche, piegate e prostrate per due lunghi lustri alle decisioni promosse dalle peggiori tendenze woke, anche a dispetto della tenue accoglienza di pubblico, del giudizio della critica e delle sale semi-deserte. Attualmente si hanno poche certezze. Voci che si smentiscono, settimana dopo settimana, affermano tutto e il contrario di tutto, proprio come nello spionaggio. Di recente una serie di simpatici pesci d’aprile...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - James Bond, caccia al nuovo 007: ecco perché il vero nodo adesso è non tradire Ian Fleming

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