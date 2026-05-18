Il 25 maggio 2026 va in onda una nuova puntata della soap turca Melek – il coraggio di una madre su Real Time. In questa occasione, si assisterà al fidanzamento di Alil, mentre Defne attraversa una fase di crisi. La trama si concentra su eventi che coinvolgono i personaggi principali, con momenti che approfondiscono le relazioni e le tensioni tra i protagonisti. La puntata promette di offrire scene ricche di emozioni e sviluppi cruciali per le vicende della serie.

La soap turca Melek – il coraggio di una madre torna su Real Time con una puntata intensa e piena di emozioni. La storia di Melek, donna forte e combattiva, continua a intrecciarsi con quella dei suoi figli e delle famiglie rivali, in un crescendo di sentimenti, segreti e scelte difficili. Il 25 maggio 2026 sarà una data da segnare per i fan della serie: la protagonista dovrà affrontare un momento drammatico che cambierà il corso della sua vita e metterà alla prova i legami più profondi. Cosa accadrà tra Melek e Alpai dopo il compleanno di Ali? Quali conseguenze avrà la scoperta della relazione tra Defne e Omer? E come reagirà Alil di fronte alla malattia di Melek? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Melek – il coraggio di una madre, anticipazioni 25 maggio 2026: il fidanzamento di Alil e la crisi di Defne

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Melek Il Coraggio Di Una Madre, Anticipazioni: Il giuramento di Halil: Melek non sarà mai più sola!

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