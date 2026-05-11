La soap turca Melek – il coraggio di una madre torna su Real Time con una puntata che promette emozioni forti e colpi di scena. La protagonista, interpretata da Nehir Erdogan, si trova ancora una volta al centro di una battaglia personale e familiare che mette a dura prova la sua forza e la sua determinazione. Il 18 maggio 2026 sarà una data importante per i fan della serie: Melek dovrà affrontare la furia di Alpai, la diffidenza dei suoi cari e la paura di perdere i figli, mentre intorno a lei si intrecciano nuovi amori, rancori e alleanze inaspettate. Cosa farà Melek dopo la denuncia di Alpai? Come reagiranno Defne e Kerem di fronte alle pressioni del padre? E quale ruolo avrà Alil nel destino della protagonista? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Melek – il coraggio di una madre, anticipazioni 18 maggio 2026: Melek contro Alpai e la battaglia per i figli

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IL CORAGGIO DI UNA MADRE, Anticipazioni 11 maggio: Melek dice ADDIO, ma Mihat la FERMA

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