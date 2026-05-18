Mattarella al Papa | La sua invocazione di pace risuona anche nei cuori offuscati da egoismi e vanità

In occasione del primo anniversario dell’insediamento del Papa Leone XIV, il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio di saluto al pontefice. Nel testo, si sottolinea come le sue richieste di pace abbiano un effetto anche su coloro che sono dominati da egoismi e vanità. La comunicazione mette in evidenza l’importanza degli appelli contro la guerra, evidenziando il ruolo del Papa nel sostenere valori di pace a livello internazionale.

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Nel primo anniversario del Pontificato di Papa Leone XIV, il Presidente della Repubblica richiama il valore universale degli appelli contro la guerra In un messaggio inviato da Sergio Mattarella in occasione del primo anniversario dell’inizio del Pontificato di Papa Leone XIV, il Capo dello Stato ha voluto sottolineare la forza dell’invocazione alla pace pronunciata dal Pontefice sin dai primi giorni al Vaticano. Parole che, secondo il Presidente, “continuano a risuonare nel mondo intero”, sollecitando “le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità”. Mattarella evidenzia come gli appelli del Papa affinché “le armi tacciano” e siano ristabilite “le ragioni della giustizia e del dialogo” rappresentino un punto di riferimento morale per credenti e non credenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella al Papa: “La sua invocazione di pace risuona anche nei cuori offuscati da egoismi e vanità” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 25 aprile, Mattarella: "Si leva ancora oggi una sola invocazione: pace"“Le dittature che avevano scatenato il Secondo conflitto mondiale avevano fatto della retorica della guerra un valore. Pasqua, Mattarella scrive al Papa: "Mi unisco a suoi appelli per la pace"«Condividendone l’urgenza, mi unisco ai Suoi costanti appelli a favore della pace, della giustizia e del bene comune. #Inter cartone d'Italia - Sabato in vaticano dal #Papa - Martedì in visita al Presidente #Mattarella. Ma in procura per lo scandalo arbitri, quando? Il tempo è galantuono, ma siatelo anche voi e non fatelo attendere troppo. #Rocchi #LegaSerieA #Scudetto #Carto x.com Sergio Mattarella al Papa: Grazie per la vicinanza al popolo italianoUn anno fa la messa di insediamento a San Pietro. Con l'intronizzazione era iniziata ufficialmente il ministero petrino del nuovo Pontefice ... rainews.it Mattarella al Papa: L'invocazione della pace sollecita anche cuori offuscati da vanitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Mattarella al Papa: 'L'invocazione della pace sollecita anche cuori offuscati da vanità' ... tg24.sky.it Attenti alla truffa dei soldi sul parabrezza reddit