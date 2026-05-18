Mancini nel mirino dell’Inter Chivu lo vuole per sistemare la difesa | CM

Gianluca Mancini, protagonista di un derby grazie a una doppietta che ha portato alla vittoria contro la Lazio, è al centro di alcune voci di mercato. Il difensore della Roma, che gioca sotto la guida di Gian Piero Gasperini, sarebbe stato messo nel mirino dall’Inter, attualmente campione d’Italia. La situazione riguarda il possibile interesse del club nerazzurro per il giocatore, che si è distinto nelle ultime partite e viene considerato un elemento importante per la difesa.

Protagonista dell’ultimo derby grazie alla sua doppietta che ha battuto la Lazio, Gianluca Mancini è sempre più simbolo della Roma di Gian Piero Gasperini con il centrale che sarebbe finito nel mirino dell’Inter campione d’Italia. Mancini nel mirino dell’Inter per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it La prestazione fornita nella stracittadina che ha permesso alla Roma di superare la Juventus in classifica è stata solo l’ultima di un’ottima stagione vissuta da Gianluca Mancini con la maglia giallorossa, ormai punto fermo anche della nazionale italiana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Gianluca Mancini sarebbe finito nel mirino dell’Inter, a caccia di nuovi difensori per la prossima stagione con Cristian Chivu che lo vorrebbe portare in nerazzurro per il prossimo campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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