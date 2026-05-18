Maldive rientrati a Malpensa i venti italiani a bordo dello yacht con i sub

Sono tornati a Malpensa i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht nelle Maldive, insieme ai cinque sub che sono deceduti durante l'immersione. L'imbarcazione è arrivata nel porto italiano dopo aver lasciato le Maldive, dove si è verificata la tragedia. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'incidente e sulla presenza dei cittadini italiani coinvolti. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa riguardo alle cause dell'incidente o alle condizioni di salute di eventuali sopravvissuti.

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Sono rientrati a Malpensa i venti italiani che erano a bordo dello yacht insieme ai 5 sub morti alle Maldive. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Maldive, rientrati a Malpensa i venti italiani a bordo dello yacht con i sub ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, rientrati a Malpensa i venti italiani a bordo dello yacht con i sub Sullo stesso argomento Maldive, atterrati a Malpensa i venti italiani dello yacht Duke of YorkSono atterrati a Malpensa i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York, insieme ai cinque subacquei dispersi dopo un’immersione... Cinque sub italiani sono morti nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu alle #Maldive dopo un’immersione ad Alimathà. A Malpensa sono intanto rientrati i 20 connazionali che erano sullo yacht Duke of York. zazoom.it/r/945250 x.com Sub Maldive, rientrati a Malpensa gli italiani della Duke of YorkSono atterrati all'aeroporto di Milano Malpensa i venti italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York, insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatha', alle Maldive. rainews.it Maldive, rientrati gli italiani che erano coi 5 sub morti. Per le ricerche in azione 3 esperti finlandesiIl portavoce del presidente maldiviano: ''Autorizzati solo in tre, Giorgia Sommacal e Gianluca Benedetti non erano nella lista. corrierenazionale.it