Maldive rientrati a Malpensa i venti italiani a bordo dello yacht con i sub

Da tv2000.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tornati a Malpensa i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht nelle Maldive, insieme ai cinque sub che sono deceduti durante l'immersione. L'imbarcazione è arrivata nel porto italiano dopo aver lasciato le Maldive, dove si è verificata la tragedia. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'incidente e sulla presenza dei cittadini italiani coinvolti. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa riguardo alle cause dell'incidente o alle condizioni di salute di eventuali sopravvissuti.

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Sono rientrati a Malpensa i venti italiani che erano a bordo dello yacht insieme ai 5 sub morti alle Maldive. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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