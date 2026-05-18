Lorenzo, cantante di 18 anni di Verona, ha vinto la 25esima edizione di Amici, il talent condotto da un noto personaggio televisivo. Durante la finale, ha conquistato il pubblico e la giuria, ottenendo il primo posto. Per questa vittoria, ha ricevuto un premio in denaro di 150mila euro. La vittoria rappresenta il traguardo più importante della sua carriera artistica finora. La finale si è svolta in diretta televisiva, attirando un vasto pubblico di telespettatori.

Il cantante Lorenzo vince la 25a edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. Porta a casa un premio da 150mila euro. In finalissima dopo aver avuto la meglio sulla collega Elena, ha battuto il ballerino Alessio. Diciottenne di Verona, Lorenzo Salvetti è un cantante, cantautore e polistrumentista e si era già fatto notare nel 2024 come concorrente di X Factor, arrivando in finale. Nel talent di Canale 5 era nella squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Durante la semifinale ha conquistato il Premio Spotify Singles. Nel corso del programma ha pubblicato tre inediti: Stupida Vita, Prima di te e dopo, Dimmelo tu. «Sono entrato qua dentro con tante paure e tanti dubbi e non mi aspettavo di arrivare fino a qua: è stata un’esperienza unica». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lorenzo vince Amici, al cantante 18enne di Verona la 25esima edizione del talent

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