Amici Lorenzo è il vincitore della 25esima edizione

Lorenzo Salvetti si è aggiudicato la vittoria nella 25esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. La finale si è svolta recentemente, con il cantante che ha ottenuto il massimo dei voti tra i concorrenti in gara. La sua vittoria è stata annunciata durante la trasmissione, in diretta televisiva, davanti a un pubblico presente in studio e a quello a casa. La sua affermazione ha concluso un percorso iniziato mesi fa, con numerose esibizioni e sfide.

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(Adnkronos) – E’ Lorenzo Salvetti il vincitore della 25esima edizione di 'Amici' di Maria De Filippi. Il cantante ha battuto in finalissima Alessio che si ferma al secondo posto. A decretare la vittoria è stato il televoto e a Lorenzo va un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro. A Alessio il premio della categoria danza dal valore di 50mila euro. "È stata un’esperienza unica. Sono entrato qui dentro con tante paure e dubbi. Non mi aspettavo di arrivare fino a qua", ha detto Lorenzo Salvetti, dopo la proclamazione. La finale si è giocata a cinque, dopo il primo ballottaggio per decretare il quinto finalista che ha visto Lorenzo avere la meglio su Angie. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amici 25 - Lorenzo - Il morso di Tyson Sullo stesso argomento Leggi anche: Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 2026 ‘Amici’, domani sera la Finale: ecco chi si contende la 25esima edizione del talentCon quest’ultima puntata del talent si chiude un altro intenso anno di lavoro per Amici guidato dall’ideatrice e conduttrice del format Maria De... Lorenzo è il vincitore della venticinquesima edizione di #Amici25 x.com Amici 25, chi ha vinto: trionfa il cantante Lorenzo SalvettiUna finale giocata sul filo delle emozioni, dei colpi di scena e del talento puro. La finalissima di Amici 25 incorona Lorenzo Salvetti vincitore assoluto del talent di Canale 5 al termine di ... ilmattino.it Amici 2025, chi è il vincitore Lorenzo Salvetti: da X Factor al trionfoLorenzo Salvetti, cantante e polistrumentista di 18 anni originario di Verona, è il vincitore assoluto della venticinquesima edizione di Amici. L'allievo di Lorella Cuccarini, nella finale del talen ... adnkronos.com