All'età di 82 anni, l'attrice Barbara Bouchet ha deciso di affrontare pubblicamente il tema del fine vita e del diritto di morire con dignità. Lo fa attraverso l'interpretazione di un nuovo ruolo in un film, sostenendo così una discussione che coinvolge questioni legali e morali. La sua scelta ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo e tra gli esperti del settore.

L’attrice Barbara Bouchet, all’età di 82 anni, affronta il tema del fine vita e della libertà individuale attraverso un nuovo ruolo cinematografico. La protagonista di Finale: Allegro, diretto da Emanuela Piovano, esprime una posizione netta sul diritto di decidere delle proprie ultime volontà, dichiarandosi favorevole alle scelte fatte dalle gemelle Kessler per evitare l’accanimento terapeutico. Il ritorno sul grande schermo con un personaggio di controllo. La pellicola, la cui trama trae ispirazione dal testo letterario dell’autrice Margherita Giacobino, vede la Bouchet interpretare Karina, una donna di ottant’anni che si dedica alla musica come pianista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barbara Bouchet: il coraggioso manifesto sul diritto di morire con dignità

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