La nazionale iraniana è partita verso Antalya, in Turchia, per un ritiro pre-mondiale. La squadra ha programmato di disputare un’ultima amichevole prima di trasferirsi negli Stati Uniti, dove parteciperà ai Mondiali. La partenza è avvenuta senza comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali accordi con la Fifa o dettagli sulle modalità di preparazione. La squadra si sta preparando all’evento internazionale in vista della fase di qualificazione.

La Team Melli — il soprannome della nazionale dell’Iran — è volata in Turchia per cominciare il ritiro e disputare l’ultima amichevole prima del trasferimento negli Stati Uniti per i Mondiali. Anche se attorno alla squadra continua a pesare il nodo dei visti, non ancora del tutto risolto. Parteciperà o no ai Mondiali 2026? L’Iran, per il calendario, giocherà tutte le partite del girone negli Usa: il 15 giugno contro la Nuova Zelanda a Los Angeles, il 21 giugno ancora a Los Angeles contro il Belgio e il 26 giugno a Seattle contro l’Egitto. La base della nazionale sarà invece a Tucson, in Arizona. Il problema è che questo Mondiale arriva in un contesto politicamente esplosivo che già conosciamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Iran parte per Antalya in ritiro pre-mondiale: accordo trovato con la Fifa? (Le Parisien)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L’Iran rischia una multa di quasi 500mila euro e di essere escluso dalle competizioni Fifa per il ritiro dal Mondiale (Rmc Sport)L’Iran rischia diverse sanzioni dopo l’annuncio del Ministro per lo sport di non voler partecipare ai Mondiali 2026 che si svolgeranno negli Stati...

Mondiali 2026 e tensioni geopolitiche, l’Iran a rischio ritiro. Le parole di Trump e le regole FIFA. Cosa sta accadendo davveroCalhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo...

‘MORTE ALL’AMERICA’-LA NAZIONALE IRANIANA PARTE PER IL RITIRO TURCO IN VISTA DEL MONDIALE AMERICANA x.com

Trump-Gesandter ha detto che l'Italia dovrebbe essere invece dell'Iran alla Coppa del Mondo di calcio | Il nativo italiano Zampolli ne ha parlato con il presidente degli Stati Uniti e il capo della FIFA Infantino. L'Italia ha l'esperienza necessaria per una partecip reddit

Italia ripescata ai Mondiali, l’Iran parte (ma l’accordo non c’è): azzurri unica alternativa e la Rai attendeLa speranza di vedere gli azzurri ai Mondiali resta viva e la Rai attende con il fiato sospeso. Gli ultimi aggiornamenti ... libero.it

Mondiale 2026, lunedì l'Iran dà il via al ritiro ad Antalya. Si parte con una rosa allargataL'Iran inizierà lunedì mattina un ritiro in Turchia, tappa intermedia prima della partenza verso gli Stati Uniti per i prossimi Mondiali di calcio, in programma dall’11 giugno. tuttomercatoweb.com