L’Iran rischia una multa di quasi 500mila euro e di essere escluso dalle competizioni Fifa per il ritiro dal Mondiale Rmc Sport

L’Iran potrebbe ricevere una multa di circa 500.000 euro e essere escluso dalle competizioni della FIFA dopo aver annunciato il ritiro dal Mondiale 2026. Il Ministro per lo sport ha dichiarato che il paese non prenderà parte alla competizione prevista negli Stati Uniti, Canada e Messico. La decisione ha generato ripercussioni ufficiali da parte dell’organizzazione mondiale del calcio.

L'Iran rischia diverse sanzioni dopo l'annuncio del Ministro per lo sport di non voler partecipare ai Mondiali 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. I rischi della Nazionale dell'Iran per il ritiro dai Mondiali 2026. Come riportato da Rmc Sport: L'Iran, inserito nel gruppo G del prossimo Mondiale, dovrebbe giocare le sue tre partite negli Stati Uniti contro Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. Le partite sono previste a Los Angeles e Seattle. L'Iran rischia sanzioni molto pesanti in caso di ritiro unilaterale. Le Nazionali iraniane potrebbero essere escluse da tutte le future competizioni organizzate dalla Fifa. Inoltre, in caso di ritiro, il Paese rischia una multa minima di 275mila euro, che potrebbe arrivare fino a 555mila euro; l'importo dipenderebbe dalla data in cui la squadra decidesse di ritirarsi.