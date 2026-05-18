Lente d' ingrandimento sul rosone della Sala del Bibiena
Le impalcature che attualmente occupano la Sala Bibiena del Teatro Comunale di Bologna permettono di osservare da vicino i dettagli meno visibili di uno dei suoi elementi architettonici più affascinanti. La presenza delle strutture temporanee si inserisce in un intervento di restauro o manutenzione, mentre il teatro si prepara a riaprire le porte nella sede di Piazza Verdi. Questo momento offre un'occasione unica per esaminare da vicino le caratteristiche dell'ambiente, prima del ritorno alla piena funzionalità.
Offrono l'occasione di cogliere i dettagli nascosti di uno degli elementi architettonici più stupefacenti del Comunale di Bologna le impalcature che oggi "abitano" la Sala Bibiena, mentre il Teatro si prepara al ritorno nella sede di Piazza Verdi. In un video girato dentro il cantiere, la storica dell'arte Francesca Sinigaglia, direttrice del Museo dell’Ottocento di Bologna, sale a pochi metri dal grande rosone creato 160 anni fa e — osservandolo da una visuale privilegiata — racconta da vicino ciò che di solito resta lontano a causa dell'altezza: non semplicemente una decorazione, bensì una vera e propria idea di teatro qui raffigurata. Da lassù, i dettagli cambiano scala. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Tra passato e presente della volta della Sala del BibienaAlzando lo sguardo sulla Sala del Bibiena, lo spettatore viene avvolto da un intreccio di architettura, pittura e scambi di luce.