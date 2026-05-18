Le persone con disabilità | scuola e istruzione ricerca alloggio spazi pubblici In UE discriminati il doppio rispetto al resto della popolazione In Italia buon risultati

Secondo i dati pubblicati da Eurostat nel 2024, le persone con disabilità nell’Unione europea segnalano un livello di discriminazione percepita più alto rispetto alla popolazione senza limitazioni nelle attività quotidiane. La discriminazione si manifesta in settori come scuola, ricerca di alloggio e spazi pubblici. In Italia, i risultati sono stati giudicati positivi rispetto alla media europea, anche se i numeri complessivi mostrano una differenza sostanziale tra le due categorie di popolazione.

Secondo i nuovi dati diffusi da Eurostat, nel 2024 le persone con disabilità nell’Unione europea continuano a dichiarare livelli di discriminazione percepita significativamente superiori rispetto alla popolazione senza limitazioni nelle attività quotidiane. Le differenze emergono soprattutto nei rapporti con uffici amministrativi e servizi pubblici, ma riguardano anche la ricerca di un’abitazione, gli spazi pubblici e il sistema educativo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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