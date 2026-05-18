Durante la stagione Primavera-Estate 2026, le collane lunghe con pendente oversize si confermano come accessorio di tendenza. Questi gioielli, caratterizzati da lunghezze estese e dettagli vistosi, sono stati riproposti nelle collezioni di numerosi designer, diventando un elemento chiave per completare diversi outfit. La loro presenza si nota sia nelle sfilate che nelle proposte di negozi e rivenditori specializzati, evidenziando un ritorno deciso di questo stile nel mondo della moda femminile.

L e tendenze gioielli della Primavera-Estate 2026 parlano chiaro: le collane lunghe tornano protagoniste del guardaroba femminile. A fare la differenza sono soprattutto i maxi ciondoli, tra dettagli metallici, pietre colorate e pendenti oversize capaci di catturare lo sguardo. Più che semplici accessori, diventano veri alleati di stile, perfetti per slanciare la figura ed elevare qualsiasi outfit. Dai jeans con T-shirt agli abiti da sera, ecco come abbinare le collane lunghe con eleganza e naturalezza. Maglietta rossa e pantaloni neri Nella Primavera-Estate 2026 la collana lunga con pendente dalle dimensioni maxi è l’accessorio capace di fare la differenza in ogni look. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le collane lunghe con pendente oversize sono il bijoux chiave della Primavera-Estate 2026: scopri come indossarle con stile e valorizzare la silhouette

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