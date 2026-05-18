Le auto elettriche che consumano di meno | dati e prezzi

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul mercato italiano sono disponibili diverse auto elettriche che si distinguono per il basso consumo di energia. Questi modelli vengono valutati attraverso dati ufficiali sui consumi e sui prezzi di vendita. Le caratteristiche tecniche variano tra le varie proposte, con alcune vetture che offrono autonomie elevate e costi di ricarica contenuti. La lista include sia modelli di segmento compatto che di livello superiore, tutti presenti nelle concessionarie e accessibili ai potenziali acquirenti.

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