Lavoro azienda agroalimentare di Manfredonia cerca personale per ufficio Controllo Qualità

Un'azienda agroalimentare di Manfredonia, specializzata nella produzione di olio d’oliva, sta cercando personale per un ruolo nell’ufficio di Controllo Qualità. La sede di lavoro si trova in Via G. Agnelli, nella Zona Industriale della città. L’azienda, nota come la più grande nel settore in Italia, fa parte del Parco Nazionale del Gargano. La ricerca riguarda specificamente figure da inserire nel reparto dedicato al controllo e alla verifica della qualità dei prodotti.

Olearia Clemente srl è la più grande azienda di filiera olearia italiana, situata nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. Da sei generazioni, la nostra famiglia custodisce e tramanda l'amore per la terra pugliese e la passione per l'Olio Extravergine d'Oliva. Non ci limitiamo a produrre olio: diamo valore al prodotto e al territorio gestendo in prima persona tutte le fasi del processo produttivo, dalla coltivazione e selezione delle olive, fino all'estrazione a freddo e all'imbottigliamento. Siamo un'azienda con una forte vocazione alla sostenibilità e all'eccellenza, fieri delle nostre produzioni 100% Italiane, Biologiche, DOP (Re Manfredi) e Biodinamiche (certificazione Demeter). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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