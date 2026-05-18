Un'attrice nota per il suo stile si distingue ancora una volta, catturando l'attenzione con un cambiamento nel look. Durante un evento pubblico, ha giocato con i capelli, attirando gli sguardi dei presenti. La sua nuova acconciatura rappresenta una svolta rispetto alle scelte passate, offrendo spunti per chi desidera cambiare senza stravolgere troppo. La trasformazione si basa su un taglio di capelli che permette di sperimentare diverse possibilità di styling, ispirandosi a una figura iconica del cinema.

Se pensate che il bob sia un taglio sempre uguale a se stesso e con poche possibilità sul fronte dello styling, prendete ispirazione da Sharon Stone. L’attrice 68enne si è presa tutta la scena sul red carpet di Fjord, al Festival del Cinema di Cannes, proprio grazie al suo hair look, semplice e di grande effetto, che ha oscurato molte altre protagoniste della serata. Sharon Stone: il bob pettinato all’indietro conquista Cannes. La lunghezza dei capelli dell’attrice non consente grandi manovre sul fronte degli updo, ma chi l’ha detto che raccolto sia sempre sinonimo di eleganza? Sharon Stone ha un bob molto corto che si presta bene ad essere pettinato tutto all’indietro, senza però la rigidità dell’effetto wet (Getty Images). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'attrice continua a giocare con i capelli, e conquista sempre la scena. Ecco la sua ultima rivoluzione (e come replicarla)

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After rebirth, he clings to his tough girlfriend who dares to stand up for him anytime.

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