La scuola Sarti porta la musica in città | concerti e rassegne tra maggio e settembre

Da maggio a settembre, la scuola comunale di musica “Giuseppe Sarti” organizza una serie di concerti e rassegne che coinvolgono la città. Dopo un anno con alto numero di partecipanti e molte attività di formazione, gli eventi sono stati pianificati per condividere i risultati di questa stagione con il pubblico locale. Il calendario comprende diverse iniziative musicali che si svolgeranno durante la primavera e l’estate, offrendo spazi di confronto e spettacolo.

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