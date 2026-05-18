La scuola Sarti porta la musica in città | concerti e rassegne tra maggio e settembre
Da maggio a settembre, la scuola comunale di musica “Giuseppe Sarti” organizza una serie di concerti e rassegne che coinvolgono la città. Dopo un anno con alto numero di partecipanti e molte attività di formazione, gli eventi sono stati pianificati per condividere i risultati di questa stagione con il pubblico locale. Il calendario comprende diverse iniziative musicali che si svolgeranno durante la primavera e l’estate, offrendo spazi di confronto e spettacolo.
Dopo un anno record per partecipazione, progettualità e attività formative, la scuola comunale di musica “Giuseppe Sarti” restituisce alla città il frutto del lavoro svolto attraverso un ampio calendario di appuntamenti che accompagneranno Faenza per tutta la primavera e l’estate.Le aule di via. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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