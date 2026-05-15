Nella notte dei musei, sei comuni tra Lepini e area costiera offriranno ingressi gratuiti ai visitatori. Durante l'evento, vari borghi ospiteranno spettacoli teatrali e musicali, con alcuni appuntamenti serali che coinvolgeranno il pubblico. Tra le iniziative previste ci sono anche esperienze sonore di artisti come Donato Dozzy, che si esibiranno in alcuni dei luoghi coinvolti. L'evento si svolgerà nelle ore serali e coinvolgerà diverse strutture e spazi pubblici dei comuni interessati.

?? Punti chiave Quali spettacoli teatrali e musicali animeranno i borghi la sera? Dove si potrà vivere l'esperienza sonora di Donato Dozzy? Come cambierà il turismo tra i Lepini e il mare? Chi ha ideato questa rete tra comuni e operatori privati??? In Breve Sabato 23 maggio 2026 dalle 20:00 alle 24:00 ingressi gratuiti in sei comuni. Programma include Federico Palladini a Maenza e installazione sonora di Donato Dozzy a Terracina. Eventi prevedono repliche serali alle 22:30 presso i musei di . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte dei Musei: 6 comuni tra Lepini e mare offrono ingressi gratuiti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pasqua e Pasquetta al museo: a Novara musei aperti e ingressi gratuitiDomenica 5 e lunedì 6 aprile la Galleria Giannoni e il Museo di storia naturale saranno aperti con il consueto orario, dalle 10 alle 19 Musei aperti...

Pasqua nei Musei 2026 a Roma: ingressi gratuiti, visite guidate e laboratoriDal 1° al 6 aprile 2026, Roma celebra la Settimana Santa con l’iniziativa “Pasqua nei Musei”, un ricco programma di aperture straordinarie, visite...

#NottedeiMusei – Note di Jazz Sabato #16maggio dalle 19:30 alle 23:00 Una serata speciale, dove l’arte incontra la musica in un’atmosfera unica e coinvolgente. info e biglietti shop.museocanova.it/collections/es… x.com

APERTURA STRAORDINARIA Tracce nella penombra, il Museo di Storia Naturale di Foggia apre di notte per la Notte Europea dei MuseiA rendere ancora più suggestiva la serata sarà il contributo del gruppo di lettura poetica, che accompagnerà il pubblico. statoquotidiano.it

Notte dei musei, la Galleria Alberoni raddoppia: sabato 16 focus sull’Ecce HomoLa Galleria Alberoni raddoppia e propone due Notti dei musei: ad anticipare la data ufficiale della Notte europea dei musei, il 23 maggio, la galleria ... piacenzasera.it