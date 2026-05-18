La maison veronese inclusiva e green promuove il dialogo con territorio e politica

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

TRA le iniziative più recenti del progetto Quid c’è la capsule collection "Hanami – la primavera accade insieme", già disponibile online. La collezione prende ispirazione dal portachiavi in pelle ‘Kimberly’, che richiama il fiore di ciliegio, e include accessori come borsette, beauty case e foulard in raso. Tutti i prodotti nascono – anzi, ri-nascono – dal recupero di materiali in eccedenza. Nella stessa collezione è stata lanciata anche la linea di abbigliamento, che comprende, fra l’altro, alcuni best-seller, come i foulard Crisalis e Supernova, realizzati in seta di recupero all’interno di laboratori di arte-terapia. All’inizio del 2026 Quid ha lanciato il progetto “Terraferma“ per trasformare l’obbligo di collocamento mirato in una reale opportunità di crescita per aziende, persone e territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la maison veronese inclusiva e green promuove il dialogo con territorio e politica
© Quotidiano.net - La maison veronese inclusiva e green promuove il dialogo con territorio e politica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Green Week 2026, l’Università di Firenze promuove l'appuntamento annuale con la sostenibilità

Cina, una mostra al Museo del Ningxia promuove il dialogo con l’ItaliaYINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Per Anna Lucia Tempesta, curatrice museale italiana, una mostra non è mai soltanto un’esposizione di oggetti...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web