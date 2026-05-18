la maison veronese inclusiva e green promuove il dialogo con territorio e politica

TRA le iniziative più recenti del progetto Quid c’è la capsule collection "Hanami – la primavera accade insieme", già disponibile online. La collezione prende ispirazione dal portachiavi in pelle ‘Kimberly’, che richiama il fiore di ciliegio, e include accessori come borsette, beauty case e foulard in raso. Tutti i prodotti nascono – anzi, ri-nascono – dal recupero di materiali in eccedenza. Nella stessa collezione è stata lanciata anche la linea di abbigliamento, che comprende, fra l’altro, alcuni best-seller, come i foulard Crisalis e Supernova, realizzati in seta di recupero all’interno di laboratori di arte-terapia. All’inizio del 2026 Quid ha lanciato il progetto “Terraferma“ per trasformare l’obbligo di collocamento mirato in una reale opportunità di crescita per aziende, persone e territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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