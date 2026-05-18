Amnesty International ha condotto un’indagine sulla demolizione di almeno 13 edifici residenziali e commerciali nella Striscia di Gaza tra settembre e ottobre 2025. L’organizzazione ha raccolto testimonianze e documenti riguardanti l’azione militare che ha portato alla distruzione di queste strutture. La notizia si inserisce in un quadro di conflitto che ha coinvolto numerosi edifici civili, con conseguenti ripercussioni sulla popolazione locale. La vicenda è al centro di numerosi dibattiti internazionali e richieste di chiarimenti.

Amnesty International ha realizzato un’indagine sulla demolizione di almeno 13 edifici residenziali e commerciali (le “torri”) della Striscia di Gaza tra settembre e ottobre del 2025. La conclusione è che l’esercito israeliano ha gravemente danneggiato e distrutto quelle strutture senza necessità militare, sganciando numerose bombe su ciascun edificio dopo aver costretto le migliaia di persone residenti – molte delle quali sfollate – a evacuare con pochissimo preavviso. L’organizzazione per i diritti umani considera quegli attacchi crimini di guerra: di distruzione indiscriminata, punizione collettiva e attacchi diretti contro beni civili.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La distruzione delle torri di Gaza, ennesimi crimini di guerra israeliani

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