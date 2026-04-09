Festival Pergolesi Spontini il ricco cartellone estivo | tra gli ospiti Carmen Consoli Elio Germano e Noa

Il XXIV Festival Pergolesi Spontini si svolge in Vallesina con trenta eventi, mentre al Teatro Pergolesi di Jesi si tengono venticinque spettacoli della 59ª Stagione Lirica di Tradizione. Tra gli ospiti del cartellone estivo ci sono artisti come Carmen Consoli, Elio Germano e Noa. La programmazione copre diversi generi e si estende su più settimane, coinvolgendo molteplici interpreti e compagnie.

Trenta appuntamenti per il XXIV Festival Pergolesi Spontini in Vallesina, e venticinque alzate di sipario per la 59a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. Con un doppio cartellone e un ricco calendario di eventi artistici, da aprile a dicembre, la Fondazione Pergolesi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Festival Pergolesi Spontini, il ricco cartallone estivo: tra gli ospiti Carmen Consoli, Elio Germano e NoaTrenta appuntamenti per il XXIV Festival Pergolesi Spontini in Vallesina, e venticinque alzate di sipario per la 59a Stagione Lirica di Tradizione... Tosca e Carmen Consoli: un ponte sonoro tra fiori e fragilitàCosa: Il nuovo singolo “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa”, che segna l’attesa collaborazione tra due icone della musica italiana. Temi più discussi: Fondazione Pergolesi Spontini, Residart e Orlando Foundation for Chamber Music cercano i nuovi talenti della musica da camera; Jesi, l’arte che abbatte ogni barriera: riparte OperaH nel segno di Puccini; Ecco la borsa di studio dedicata ai talenti della musica da camera; Jesi, riparte il laboratorio OperaH. Il 24/o Festival Pergolesi Spontini al via con gli Spontini DaysL'opera e la memoria del musicista Gaspare Spontini che, partendo da Maiolati Spontini (Ancona), divenne compositore di imperatori e re, a Parigi con Napoleone e a Berlino con Federico Guglielmo III ... ansa.it Bimbi al Festival Pergolesi Spontini, giochi in musica ed escape roomLargo ai bimbi! Giocare con la musica si può, al Festival Pergolesi Spontini, la rassegna che, dal 17 luglio al 28 settembre, propone 30 appuntamenti intorno al tema Viaggi e Miraggi, tra luoghi ... ilrestodelcarlino.it #Jesi - Fondazione Pergolesi Spontini, Residart e Orlando Foundation for Chamber Music offrono a duo, trio e quartetti italiani dieci giorni di alta formazione a Camerata Picena con il maestro Henk Guittart, concerti nei festival e candidatura entro l’8 maggio - facebook.com facebook