Sale sul tetto e lancia le tegole in strada | lo scontro politico fra maggioranza e opposizione

Sabato sera, in via Fiume Montone Abbandonato, un uomo di 24 anni, già seguito dal Centro di Salute Mentale, è salito sul tetto di alcune case. Dopo essersi spogliato, ha lanciato tegole in strada, provocando scompiglio tra i passanti. L'episodio ha scatenato una reazione tra le forze politiche di maggioranza e opposizione, che hanno commentato l’accaduto senza esitazioni. La situazione si è conclusa con l'intervento delle forze dell’ordine.

L'eclatante episodio avvenuto sabato sera in via Fiume Montone Abbandonato, dove un uomo (un 24enne che sarebbe già stato seguito dal Centro di Salute Mentale) è salito sul tetto di alcune case, si è spogliato e ha iniziato a scagliare tegole in strada, non ha solo creato un comprensibile panico.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro a RavennaRavenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a... Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro. “Sembrava di essere in un film horror”Ravenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a...