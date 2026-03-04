Ponza e Ventotene approvata la proposta di legge per il riconoscimento del disagio sanitario

Il Consiglio Provinciale di Latina ha approvato all’unanimità una proposta di legge che riconosce il disagio sanitario nelle isole di Ponza e Ventotene. La decisione riguarda il riconoscimento ufficiale delle difficoltà sanitarie nelle due isole e la richiesta di interventi specifici. La proposta è stata discussa e approvata durante una seduta che ha coinvolto i rappresentanti locali.

La proposta approvata mira a introdurre strumenti concreti per garantire stabilità al personale sanitario e qualità dell'assistenza nelle due isole, attraverso il riconoscimento di un'indennità di disagio insulare La proposta approvata mira a introdurre strumenti concreti per garantire stabilità al personale sanitario e qualità dell'assistenza nelle due isole, attraverso il riconoscimento di un'indennità di disagio insulare, misure di sostegno per alloggio e trasporti, incentivi per assicurare la copertura continuativa dei servizi – soprattutto nei mesi invernali – programmi di telemedicina e l'istituzione di un Fondo regionale dedicato. Un modello che trova un precedente nell'esperienza della Regione Campania, che ha già adottato misure analoghe per le proprie isole minori.