Isola d' Elba si sente male mentre è a bordo di un catamarano | gravissimo 71enne
Un uomo di 71 anni di nazionalità olandese ha accusato un malore mentre si trovava a bordo di un catamarano al largo dell’Isola d’Elba nella tarda mattinata di oggi, lunedì 18 maggio. Le sue condizioni sono risultate gravissime e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La persona è stata immediatamente trasportata in ambulanza verso una struttura ospedaliera per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del malore o sulle eventuali complicazioni.
Sono gravissime le condizioni di turista 71 anni di nazionalità olandese che ha accusato un malore mentre si trovava a bordo di un catamarano nella tarda mattinata di oggi, lunedì 18 maggio. L'imbarcazione era ormeggiata a Porto Azzurro quando l'uomo improvvisamente si è accasciato a terra. Sul. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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