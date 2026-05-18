Isola d' Elba si sente male mentre è a bordo di un catamarano | gravissimo 71enne

Un uomo di 71 anni di nazionalità olandese ha accusato un malore mentre si trovava a bordo di un catamarano al largo dell’Isola d’Elba nella tarda mattinata di oggi, lunedì 18 maggio. Le sue condizioni sono risultate gravissime e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La persona è stata immediatamente trasportata in ambulanza verso una struttura ospedaliera per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del malore o sulle eventuali complicazioni.

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