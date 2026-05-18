Insegnare la storia con i musei | idee pratiche e progetti eTwinning per sviluppare il pensiero critico degli studenti attraverso il metodo delle tre R

Oggi, 18 maggio, si celebra la Giornata internazionale dei musei. La Commissione Europea ha pubblicato un articolo che suggerisce come le istituzioni museali possano essere utilizzate come strumenti didattici nelle scuole. Vengono proposti progetti eTwinning e idee pratiche per insegnare la storia, puntando sul metodo delle tre R e sullo sviluppo del pensiero critico tra gli studenti. La giornata invita a riflettere sul ruolo dei musei come risorse educative e sul loro potenziale nelle attività scolastiche.

Oggi, 18 maggio, si celebra la Giornata internazionale dei musei. Un articolo pubblicato dal team editoriale della Commissione Europea ci invita a esplorare come queste istituzioni possano trasformarsi in straordinari strumenti didattici per le nostre classi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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The Disruption of Traditional Ways of Knowing by Formal Education

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