Insalata sorpresa | trovato un piccolo anfibio in un sacchetto di lattuga

Durante un controllo di routine presso un supermercato, è stato rinvenuto un piccolo anfibio all’interno di un sacchetto di lattuga. L’animale è stato scoperto accidentalmente dai clienti e segnalato al personale, che ha prontamente chiamato le autorità competenti. Le indagini sono in corso per capire come sia potuto passare inosservato durante i controlli di qualità e se la presenza del piccolo animale possa aver avuto ripercussioni sull’ambiente circostante nel caso fosse stato rilasciato nel bacino.

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? Punti chiave Come ha fatto un animale vivo a superare i controlli di qualità?. Perché il rilascio della rana nel bacino potrebbe danneggiare l'ecosistema?. Quali rischi biologici comporta il trasporto di specie selvatiche nei prodotti?. Cosa ha deciso di fare la catena di supermercati dopo la scoperta?.? In Breve Esperta Jodi Rowley identifica l'esemplare come appartenente alla famiglia delle bell frogs.. Woolworths avvia indagine prioritaria dopo l'acquisto di 1,15 dollari a Esperance.. Rilascio di Greg nel bacino idrico vicino solleva rischi biologici per l'ecosistema.. Il trasporto commerciale di prodotti agricoli facilita la migrazione involontaria di anfibi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Insalata sorpresa: trovato un piccolo anfibio in un sacchetto di lattuga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mini panino con bocconcini di baccalà fritto, lattuga e maionese al basilicoIngredienti per 4 persone:8-12 mini panini al sesamo 600 g di filetto di baccalà già dissalato semola di grano duro qb olio di semi 1 lattuga... Leggi anche: Cinque insalate senza lattuga perfette per la primavera