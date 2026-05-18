Indy 500 sanzioni per Collet e Harvey | penalità dopo i controlli

Dopo i controlli tecnici eseguiti durante l'evento Indy 500, sono state emesse sanzioni a carico di due piloti. Entrambi sono stati penalizzati per aver violato i regolamenti riguardanti una componente tecnica presente sulle vetture. La posizione in griglia di partenza di uno dei due piloti è stata modificata a seguito della penalità, influendo sulla sua strategia di gara. Le sanzioni sono state comunicate ufficialmente e applicate prima della corsa.

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