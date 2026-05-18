Indy 500 sanzioni per Collet e Harvey | penalità dopo i controlli

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i controlli tecnici eseguiti durante l'evento Indy 500, sono state emesse sanzioni a carico di due piloti. Entrambi sono stati penalizzati per aver violato i regolamenti riguardanti una componente tecnica presente sulle vetture. La posizione in griglia di partenza di uno dei due piloti è stata modificata a seguito della penalità, influendo sulla sua strategia di gara. Le sanzioni sono state comunicate ufficialmente e applicate prima della corsa.

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? Punti chiave Quale componente tecnico ha causato l'infrazione ai regolamenti IndyCar?. Come influirà la nuova posizione in griglia sulla strategia di Collet?. Perché la modifica ai fissaggi dell'EMS è considerata così grave?. Chi dovrà gestire il nuovo spazio limitato in corsia box?.? In Breve Infrazione ai punti 14.12.1.1 e 14.12.1.6 del manuale tecnico ufficiale.. Collet scivola dal 10° al 32° posto in griglia di partenza.. Harvey passa dalla 29° alla 33° posizione dopo i controlli Dallara.. Sanzione include la perdita dei privilegi per le soste in pit lane.. Le verifiche tecniche effettuate dopo le sessioni di qualificazione per la 110ª edizione della Indy 500 hanno portato alla penalizzazione immediata delle vetture guidate da Caio Collet e Jack Harvey. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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