Incidente stradale nel Siracusano muore un poliziotto di 32 anni

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Pachino, nel Siracusano, lungo la strada provinciale 6 che conduce a Portopalo di Capo Passero. Un motociclista di 32 anni, agente di polizia in servizio presso il Commissariato di Avola, ha perso la vita a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

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