Incidente stradale nel Siracusano muore un poliziotto di 32 anni
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Pachino, nel Siracusano, lungo la strada provinciale 6 che conduce a Portopalo di Capo Passero. Un motociclista di 32 anni, agente di polizia in servizio presso il Commissariato di Avola, ha perso la vita a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.
Un motociclista di 32 anni, agente del Commissariato di polizia di Avola, è morto in un tragico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Pachino, nel Siracusano, lungo la strada provinciale 6 che porta a Portopalo di Capo Passero. Lo scontro si è verificato in contrada Cozzo Grillo, nei pressi di un supermercato. Secondo le prime informazioni, l’impatto ha coinvolto un furgone Mercedes. Sul posto sono in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’impatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Caltagirone, Colto da malore si accascia al suolo e perde la vita sulla Scala S. Maria del Monte
Sullo stesso argomento
Donna di 35 anni muore in un incidente stradaleMarsciano (Perugia), 2 aprile 2026 – Tragedia nella serata di mercoledì 1 aprile nella frazione di Papiano a Marsciano.
Amar Kudin, in Questura la sala dedicata al poliziotto morto a 32 anni nell'incidente tra due volanti: «Sosteneva sempre tutti»PAESE (TREVISO) - Era il 18 novembre di due anni fa quando Amar Kudin, 32enne poliziotto e rugbista delle Fiamme Oro originario di Paese è rimasto...
INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE DI ACI SANT’ANTONIO Momenti di apprensione sulla circonvallazione di Aci Sant’Antonio, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta una Smart bianca, visibilmente danneggiata nella parte - Facebook facebook