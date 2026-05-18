Incidente stradale nel Siracusano muore un poliziotto di 32 anni

Da feedpress.me 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Pachino, nel Siracusano, lungo la strada provinciale 6 che conduce a Portopalo di Capo Passero. Un motociclista di 32 anni, agente di polizia in servizio presso il Commissariato di Avola, ha perso la vita a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

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Un motociclista di 32 anni, agente del Commissariato di polizia di Avola, è morto in un tragico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Pachino, nel Siracusano, lungo la strada provinciale 6 che porta a Portopalo di Capo Passero. Lo scontro si è verificato in contrada Cozzo Grillo, nei pressi di un supermercato. Secondo le prime informazioni, l’impatto ha coinvolto un furgone Mercedes. Sul posto sono in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’impatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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