Incendio di Fossò fiamme partite dalla discarica di batterie Fumo visibile anche dal Lido
Nel pomeriggio di ieri, nella zona industriale di Fossò, si è sviluppato un vasto incendio che ha coinvolto una discarica di batterie. Il fuoco ha prodotto un'intensa colonna di fumo visibile anche dal Lido, a diversi chilometri di distanza. L’incendio è scoppiato in un’area situata a poche centinaia di metri dalla strada dove nel 2023 è stata trovata senza vita una giovane donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione.
FOSSÓ - Nel cuore della zona industriale di Fossò, a poche centinaia di metri dalla strada dove nel 2023 fu uccisa Giulia Cecchettin, ieri pomeriggio si è sviluppato un vasto incendio all’interno dell’azienda Haiki in Strada Nona, specializzata nel trattamento e nella gestione di rifiuti elettronici. Le fiamme sono partite da uno dei cassoni esterni utilizzati per il deposito delle batterie esauste e in pochi minuti hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile anche dai comuni vicini: persino dal Lido si riusciva a intravedere il fronte dell’incendio. L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando residenti della zona hanno notato il fumo levarsi sopra i capannoni dell’area produttiva e hanno sentito diverse esplosioni, provenienti dal materiale stoccato nei cassoni esterni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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