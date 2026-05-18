Incendio di Fossò fiamme partite dalla discarica di batterie Fumo visibile anche dal Lido

Nel pomeriggio di ieri, nella zona industriale di Fossò, si è sviluppato un vasto incendio che ha coinvolto una discarica di batterie. Il fuoco ha prodotto un'intensa colonna di fumo visibile anche dal Lido, a diversi chilometri di distanza. L’incendio è scoppiato in un’area situata a poche centinaia di metri dalla strada dove nel 2023 è stata trovata senza vita una giovane donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui