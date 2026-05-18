Inaugurato il nuovo centro medico diagnostico della Misericordia di Empoli

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo centro medico diagnostico della Misericordia di Empoli. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. La struttura, moderna e accessibile, offre servizi sanitari di alta qualità e dispone di diversi ambulatori. L’apertura rappresenta un punto di riferimento per la collettività, che potrà usufruire di prestazioni diagnostiche e assistenziali all’interno di un ambiente rinnovato e funzionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui