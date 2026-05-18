Inaugurato il nuovo centro medico diagnostico della Misericordia di Empoli
Questa mattina è stato inaugurato il nuovo centro medico diagnostico della Misericordia di Empoli. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. La struttura, moderna e accessibile, offre servizi sanitari di alta qualità e dispone di diversi ambulatori. L’apertura rappresenta un punto di riferimento per la collettività, che potrà usufruire di prestazioni diagnostiche e assistenziali all’interno di un ambiente rinnovato e funzionale.
Una mattinata di grande partecipazione e condivisione per presentare alla cittadinanza il nuovo Centro Medico Diagnostico della Misericordia di Empoli: una struttura moderna, accogliente e inclusiva, che metterà a disposizione della collettività servizi sanitari di elevata qualità, ambulatori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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