Il sapore dell' ingiustizia | magistrati e studenti a confronto su mafia spopolamento e futuro del Sud

Stamattina, nel Convitto nazionale di Avellino, si è svolta una presentazione del libro intitolato «Il sapore dell'ingiustizia». L'opera, pubblicata da Historica, raccoglie le testimonianze e le analisi del procuratore sulla attività investigativa legata a mafia, terrorismo e corruzione nel corso degli ultimi decenni. Alla cerimonia hanno partecipato magistrati e studenti, che hanno discusso di temi come lo spopolamento e il futuro del Sud. L'evento ha visto un confronto diretto tra le esperienze professionali e le riflessioni dei giovani coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Convitto nazionale «Pietro Colletta» di Avellino ha ospitato stamattina la presentazione di Il sapore dell'ingiustizia, volume edito da Historica in cui il procuratore Antonio Guerriero ripercorre decenni di indagini su mafia, terrorismo e corruzione. Ospite d'onore il procuratore generale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Appennino a rischio spopolamento, premiati 212 studenti: “Il futuro può nascere qui”Investire sui giovani per salvare l’Appennino e costruire nuove opportunità di lavoro nelle aree montane.