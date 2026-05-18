Il rione Brozzi trionfa alla 57esima Contesa Estense

Il rione Brozzi si è aggiudicato la vittoria alla 57ª edizione della Contesa Estense. La competizione si è svolta nel fine settimana, con le altre zone partecipanti che hanno ottenuto rispettivamente il secondo, terzo e quarto posto. La classifica finale vede al secondo posto Madonna delle Stuoie, al terzo Cento e al quarto Ghetto. La vittoria del rione Brozzi è stata annunciata al termine delle prove ufficiali e delle premiazioni.

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È il rione Brozzi il vincitore della 57esima edizione della Contesa Estense. Seguono Madonna delle Stuoie, Cento e Ghetto. La premiazione avvenuta ieri ha coinciso con la conquista dell’altro importante drappo della manifestazione, quella del Palio della Caveja aggiudicato dal Rione Cento, già vincitore delle due edizioni precedenti. Il tiro alla fune incrociato a quattro che mette a confronto le squadre di rioni cittadini - Brozzi, Cento, Madonna delle Stuoie e Ghetto - ha appassionato anche i rappresentanti dell’amministrazione di Belsh, la città albanese con cui Lugo ha stretto sabato scorso il patto di gemellaggio, presente alla manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il rione Brozzi trionfa alla 57esima Contesa Estense ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il trionfo del Rione de’ Brozzi: un weekend da record alla Contesa Estense 2026Il fine settimana del 9 e 10 maggio rimarrà scolpito nella memoria dei sostenitori del Rione de’ Brozzi, protagonista assoluto di un'edizione della... Lugo, Caveja al rione Cento. Il rione de’ Brozzi vince la Contesa EstenseLUGO - Il rione Cento domina il palio della Caveja e se lo aggiudica. Grande festa per i rossoneri. Molto combattute le sei tirate. In mezzo ... corriereromagna.it Lugo, Cento conquista la Caveja ma la Contesa Estense è dei BrozziSfida avvincente e pubblico in festa al Pavaglione per uno dei momenti più attesi della Contesa Estense. Il rione Cento si aggiudica il Palio della Caveja al termine di una gara combattutissima, ma la ... ravennawebtv.it