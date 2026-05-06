A Cala Moresca, nell’Argentario, sono state acquistate nuove ville di lusso da parte di alcuni dei nomi più noti nel mondo del business. Tra gli acquirenti ci sono dirigenti di aziende come American Express e Vinted, che hanno scelto questa località per i loro investimenti immobiliari. Questi acquisti attirano l’attenzione sulla crescente attrattiva della zona tra i protagonisti del settore finanziario e del commercio online.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi magnati che hanno scelto Cala Moresca?. Perché i leader di American Express e Vinted investono qui?. Come si sta trasformando il profilo dei nuovi residenti dell'Argentario?. Quali storiche famiglie nobiliari hanno influenzato il valore di queste ville?.? In Breve Stephen Squeri acquista residenza nelle Cannelle mentre un dirigente Vinted sceglie Cala Moresca.. Il prestigio locale affonda le radici nelle storiche famiglie nobiliari Borghese, Orsini e Colonna.. Porto Ercole ha ospitato icone del cinema come Ava Gardner, Gregory Peck e Sinatra.. Il mercato evolve attirando manager tecnologici globali verso la macchia mediterranea toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Argentario, nuovi big del business: ville di lusso a Cala Moresca

Notizie correlate

Cala Moresca: soccorso a mano per donna tra strade impraticabiliUna donna è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco a Cala Moresca, nel territorio di Golfo Aranci, dopo essere rimasta infortunata in un’area...

Investimenti, ville, lusso: l'impero globale segreto del figlio di KhameneiMojtaba Khamenei, figlio dell’ex leader iraniano e suo prossimo successore, ha costruito un impero globale di ville, hotel e investimenti miliardari.